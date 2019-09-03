В Екатеринбурге не могут определиться с местом для строительства храма

Теперь был исключен участок, где ранее стояла снесенная телебашня, вместо него предложили набережную Исети за Макаровским мостом. Напомним, что на месте снесенной телебашни планируется строительство Ледовой арены УГМК.

Теперь основными вариантами являются пустырь на пересечении улиц Белинского — Фурманова, территория Приборостроительного завода и площадка за Макаровским мостом. Ранее было предложено шесть вариантов. Однако из оставшихся трех, по заявлению общественника Алексея Беззуба, два варианта вызывают сомнения у рабочей группы.