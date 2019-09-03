В Госдуме готовы заплатить за исследование клонирования и криогенного воскрешения
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Аппарат Госдумы разместил госзакупку на девять миллионов рублей, согласно техзаданию, заказчиков интересует возможности использования в России вспомогательных репродуктивных технологий, пишут «Новые известия».
Как сообщает издание newsru, исполнитель должен предложить Госдуме концепцию развития использования вспомогательных репродуктивных технологий, кроме того, депутатов интересуют исследования в области суррогатного материнства, клонирования и криогенного воскрешения.
Результаты исследований могут быть использованы Госдумой в законотворческой деятельности. Интернет-издание Znak пишет, что таким образом депутаты планируют в дальнейшем прийти к решению вопроса демографической ситуации в России.
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