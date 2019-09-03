Жителя Дегтярска оштрафовали на 20 тысяч за установленную мемориальную доску Никсону

Инцидент произошёл 13 июля. Сотрудники полиции задержали Кикилыка в момент, когда он подходил к дому на Калинина, 31а, чтобы установить на фасаде табличку с следующим текстом: «Это здание Дегтярского заводоуправления в 1959 году посетил 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 года».

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», доставили в отдел полиции Ревды, где он провёл сутки, а на следующий день отправили в суд. Судья, изучив материалы дела, отправил их на доработку, так как в протоколе были выявлены ошибки. 22 августа они были устранены, а дело было вновь направлено в суд. В итоге Кикилыка признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей.