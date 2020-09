Депутат Балыбердин обратился в прокуратуру из-за незаконной лесопилки на «Букатино»

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин обратился в прокуратуру по поводу законности лесопилки на «Букатино». Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

По словам депутата, к нему обратились жители, живущие рядом с мелкооптовым рынком «Букатино». На его территории долгое время работает лесопилка. Работает круглосуточно, и даже в выходные и праздничные дни. Работа оборудования доставляет жителям близлежащих домов дискомфорт. Именно поэтому тагильчане и обратились к Балыбердину с просьбой о проверке законности этого предприятия. В результате выяснилось, что оно работает незаконно, а земельный участок под ангаром занят самовольно. Photo: страница Алексея Балыбердина во "Вконтакте" Сейчас материалы проверки переданы в прокуратуру Тагилстроевского района. Напомним, что Алексей Балыбердин возобновил очные приемы граждан. Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Балыбердин возобновляет личный приём граждан

