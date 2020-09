Глава Иркутской области: уникальному озеру Байкал ничего не угрожает

Поставленная правительству Приангарья задача минимизировать риски попадания ядовитых отходов в Байкал выполнена. На данный момент экологии акватории озера ничего не угрожает, заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Накануне состоялась пресс-конференция главы Иркутской области. На мероприятии политик рассказал о результатах своей деятельности на протяжении восьми месяцев в должности врио губернатора региона. Игорь Кобзев показал журналистам три бутылки с образцами отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом пишет irk.ru. «У нас две проблемные территории — „Усольехимпром“ и площадка бывшего БЦБК. Угрозы вреда природе на них постепенно ликвидируются», — подчеркнул глава Приангарья. В будущем году в Иркутской области будет дан старт работам по строительству инженерных сооружений на территории комбината. Заграждения не позволят ядовитым отходам оказаться в водах Байкала. К началу 2024 года власти собираются полностью рекультивировать опасную площадку. Технологию выполнения работ разберут в 2022 году. Данный вопрос региональное правительство согласует с экологами, общественными деятелями и учеными. Интересно, что решение проблемы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и «Усольехимпрома» в Приангарье затягивалось на протяжении многих лет. В наше время ситуация сдвинулась с мертвой точки. Уже есть планы работ и обозначены конкретные сроки их выполнения. Деятельность по ликвидации отходов началась.

