Глава Иркутской области: уникальному озеру Байкал ничего не угрожает

В будущем году в Иркутской области будет дан старт работам по строительству инженерных сооружений на территории комбината. Заграждения не позволят ядовитым отходам оказаться в водах Байкала. К началу 2024 года власти собираются полностью рекультивировать опасную площадку. Технологию выполнения работ разберут в 2022 году. Данный вопрос региональное правительство согласует с экологами, общественными деятелями и учеными.