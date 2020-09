Среднеуральская птицефабрика пытается уйти от ответственности за слив отходов

Челябинский «Равис» отказывается нести ответственность за слив жидких отходов производства на сельхозземли, сообщает «Правда УрФО».

Представители природоохранной прокуратуры уличили сотрудников «Птицефабрики «Среднеуральская» в сливе жидких отходов на сельскохозяйственные земли. Несмотря на то, что факт совершения противоправного деяния был зафиксирован, владеющий агроактивом челябинский холдинг «Равис» (принадлежит Андрею Косилову) пытается уйти от ответственности, называя проведенную проверку незаконной. Как оказалось, ведомство не уведомило компанию о своих планах. При этом пойманные с поличным сотрудники фабрики признались, что жидкость они сливали практически ежедневно. В результате природе был нанесен ущерб на 26 миллионов рублей. Во время личного приема граждан в Верхней Пышме прокурор Свердловской области Сергей Охлопков выслушал доклад о ситуации вокруг птицефабрики. По словам председателя думы городского округа Ивана Зернова, прокурор будет настаивать на обжалование решения суда, который отказал природоохранному прокурору в удовлетворении требований о запрете эксплуатации пометохранилища до момента приведения его в нормативное состояние. Он подчеркнул, что представители «Рависа» грозятся увольнениями, причем никаких действий при этом не предпринимают, несмотря на выявленные нарушения. Кроме того, он обратил внимание на то, что скоро до суда дойдут четыре уголовных дела в отношении представителей птицефабрики. При этом юристы предприятия настаивают, что проверка была проведена незаконно, а потому к ответственности их привлечь нельзя. Напомним, в декабре 2019 года после того, как в СМИ появилась информация о новых сливах с птицефабрики, представители прокуратуры вместе с росгвардейцами в ночное время выехали на место, чтобы зафиксировать нарушения. В результате факт слива отходов был подтвержден. В суде юристы «Рависа» настаивали, что в нарушение законодательства РФ им не вручили уведомление о проведении ночной проверки, а это по закону «О прокуратуре» нужно делать не позднее дня до мероприятия. Однако прокурор отметил, что в случае предупреждения проверяющие не смогли бы зафиксировать факт сброса стоков, так как насос для перекачки не был бы включен. На данный момент рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание назначено на 8 сентября.

