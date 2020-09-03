Среднеуральская птицефабрика пытается уйти от ответственности за слив отходов

В суде юристы «Рависа» настаивали, что в нарушение законодательства РФ им не вручили уведомление о проведении ночной проверки, а это по закону «О прокуратуре» нужно делать не позднее дня до мероприятия. Однако прокурор отметил, что в случае предупреждения проверяющие не смогли бы зафиксировать факт сброса стоков, так как насос для перекачки не был бы включен. На данный момент рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание назначено на 8 сентября.