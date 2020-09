Собиравший деньги на лечение детей в Екатеринбурге клоун-аферист отправится в тюрьму

Всероссийский аферист Алексей Степанов, который собирал деньги на лечение детей в Екатеринбурге, отправится в колонию, сообщил журналист, основатель фонда «Живи, малыш!» Егор Бычков на своей странице во «Вконтакте».

Приговор Алексею Степанову был вынесен в Новом Уренгое. Он получил один год колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Алексей Степанов известен по всей России своими мошенническими действиями. Он ездил по стране и в разных регионах собирал деньги на лечение детей. Осужденный обманул не только жителей уральской столицы, но также Новосибирска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сочи, Тюмени. В работе он использовал фотографии реальных детей, которые находил на сайтах настоящих благотворительных фондов. Стоит отметить, что он любил наряжаться клоуном и продавать в парках воздушные шары. А 11 лет назад в Новосибирске Степанов, выдавая себя за артиста испанского цирка, продавал билеты на собственные представления. Напомним, что в Нижнем Тагиле двое жителей Гальянки стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули их на 228 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле жители ГГМ лишились 228 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

