Собиравший деньги на лечение детей в Екатеринбурге клоун-аферист отправится в тюрьму

Собиравший деньги на лечение детей в Екатеринбурге клоун-аферист отправится в тюрьму

Сегодня, 16:02ОбществоPhoto: pixabay.com
Всероссийский аферист Алексей Степанов, который собирал деньги на лечение детей в Екатеринбурге, отправится в колонию, сообщил журналист, основатель фонда «Живи, малыш!» Егор Бычков на своей странице во «Вконтакте».

Приговор Алексею Степанову был вынесен в Новом Уренгое. Он получил один год колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда.

Алексей Степанов известен по всей России своими мошенническими действиями. Он ездил по стране и в разных регионах собирал деньги на лечение детей.

Осужденный обманул не только жителей уральской столицы, но также Новосибирска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сочи, Тюмени.

В работе он использовал фотографии реальных детей, которые находил на сайтах настоящих благотворительных фондов.

Стоит отметить, что он любил наряжаться клоуном и продавать в парках воздушные шары. А 11 лет назад в Новосибирске Степанов, выдавая себя за артиста испанского цирка, продавал билеты на собственные представления.

Напомним, что в Нижнем Тагиле двое жителей Гальянки стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули их на 228 тысяч рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
детисудобманмошенникЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы