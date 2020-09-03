Собиравший деньги на лечение детей в Екатеринбурге клоун-аферист отправится в тюрьму

Приговор Алексею Степанову был вынесен в Новом Уренгое. Он получил один год колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда.
Алексей Степанов известен по всей России своими мошенническими действиями. Он ездил по стране и в разных регионах собирал деньги на лечение детей.
Осужденный обманул не только жителей уральской столицы, но также Новосибирска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Сочи, Тюмени.
В работе он использовал фотографии реальных детей, которые находил на сайтах настоящих благотворительных фондов.
Стоит отметить, что он любил наряжаться клоуном и продавать в парках воздушные шары. А 11 лет назад в Новосибирске Степанов, выдавая себя за артиста испанского цирка, продавал билеты на собственные представления.
Напомним, что в Нижнем Тагиле двое жителей Гальянки стали жертвами телефонных мошенников, которые обманули их на 228 тысяч рублей.