Суд отказался выпускать уральца, обвиняемого в зверском убийстве из-за детской шутки

Сегодня Свердловский облсуд отказался изменить меру пресечения для Сергея Чаабина, который обвиняется в жестоком убийстве в Верхней Пышме из-за шутки двух девочек, пишет E1.

С апелляцией на решение городского суда накануне обратились адвокаты. В пресс-службе суда заявили, что жалоба оставлена без удовлетворения. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 22 октября. Ранее стало известно, что для Сергея Чабина в социальных сетях собирают средства на адвокатов. В результате родственники смогли нанять защитника. Другие обвиняемые на данный момент апелляции не подавали. Напомним, 22 августа в Верхней Пышме был зверски убит 48-летний Дмитрий. Его изнасиловали стальной трубой. Мужчина скончался от полученных травм в больнице. Причиной жестокости стали якобы совершенные действия сексуального характера в отношении маленьких девочек. Впоследствии оказалось, что дети «пошутили». Полиция троих подозреваемых задержала быстро. Сначала им было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда, но после смерти пострадавшего дело переквалифицировали в убийство с особой жесткостью группой лиц по предварительному сговору. С 24 августа они содержатся под стражей. Теперь мужчинам грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

