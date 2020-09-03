Суд отказался выпускать уральца, обвиняемого в зверском убийстве из-за детской шутки

Напомним, 22 августа в Верхней Пышме был зверски убит 48-летний Дмитрий. Его изнасиловали стальной трубой. Мужчина скончался от полученных травм в больнице. Причиной жестокости стали якобы совершенные действия сексуального характера в отношении маленьких девочек. Впоследствии оказалось, что дети «пошутили». Полиция троих подозреваемых задержала быстро. Сначала им было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда, но после смерти пострадавшего дело переквалифицировали в убийство с особой жесткостью группой лиц по предварительному сговору. С 24 августа они содержатся под стражей. Теперь мужчинам грозит срок вплоть до пожизненного заключения.