Тагильчанам предложили выбрать место для благоустройства в 2021 году

Тагильчанам предложили выбрать место для благоустройства в 2021 году

Сегодня, 16:18ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 3 сентября, началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий Нижнего Тагила, которые планируется благоустроить в 2021 году. Оно проводится на сайте администрации города.

Жителям города предлагается проголосовать за реконструкцию сквера у медицинского колледжа или за ремонт площадки на проспекте Строителей.

В июне 2020 года мэрия подала заявку на получение дополнительных средств дна благоустройство в городе. В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области заявка уже была одобрена. Теперь общественным территориям предстоит пройти дополнительный отбор.

В частности тагильчанам предлагается сделать выбор между сквером у медколледжа на улице Горошникова и двором у домов № 5, 7,11 и 13 по проспекту Строителей.

Проект
Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сквер у медицинского колледжа планируется по эскизу разделить на две зоны — событийную и прогулочную. Дорожки будут вымощены цветной плиткой, на аллее разместят качели и лавочки, а также повесят светильники.

Во дворе на проспекте Строителей ранее было летнее кафе. На данный момент площадку планируется привести в порядок.

Оставить свой голос на сайте можно до 14 сентября.

Согласно проекту «Формирование современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2017–2022 годы» осуществляется благоустройство дворов и общественных территорий. В 2019 году Нижний Тагил получил из бюджетов разных уровней более 11 миллионов рублей на реконструкцию торговой площади на улице Зари, 21.

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