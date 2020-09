В Екатеринбурге был отменен концерт легендарного певца Стинга. Об этом сообщается на официальной странице "Екатеринбург-ЭКСПО" в Instagram,где должен был состояться концерт.

Организаторы пообещали, что оплаченные деньги за билеты будут возвращены. Его концерты отменены в России и во всей Восточной Европе. К сожалению, Екатеринбург не стал исключением. Мероприятие должно было состояться в «Екатеринбург-Экспо» 25 сентября. За возвратом просьба обращаться к билетным операторам, у которых приобретался билет,говорится в заявлении. Кроме того, отменены концерты исполнителя в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Екатеринбург Стинг приезжал с концертами уже дважды.

