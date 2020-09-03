В Екатеринбурге открылась выставка-фильм о Великой Отечественной войне

Десять залов выставки связаны друг с другом по принципу художественного фильма. В каждом из них рассказывается о конкретной истории от лица определенного собирательного образа. Всех героев связывает красная линия, которая проходит через всю экспозицию, причем иногда она превращается в пунктирную, обозначая азбуку Морзе, и даже в звуковую волну, имитируя сирену.