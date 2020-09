В Екатеринбурге открылась выставка-фильм о Великой Отечественной войне

В честь дня воинской славы России в Екатеринбурге открылась мультимедийная экспозиция «Вспомним», сообщает 66.ru.

Она проходит в историческом парке «Россия — моя история». Десять залов выставки связаны друг с другом по принципу художественного фильма. В каждом из них рассказывается о конкретной истории от лица определенного собирательного образа. Всех героев связывает красная линия, которая проходит через всю экспозицию, причем иногда она превращается в пунктирную, обозначая азбуку Морзе, и даже в звуковую волну, имитируя сирену. По словам режиссера-постановщика выставки Льва Маврина, целью не является рассказать что-то новое. Создатели хотели погрузить зрителя и провести его дорогами войны по всем залам так, чтобы он проникся реальными историями людей и сопереживал им. В залах выставки посетители могут окунуться в жизнь людей блокадного Ленинграда, концлагеря, на линию фронта или в лес к партизанам. По словам замдиректора парка «Россия — моя история» Дмитрия Калинина, один из залов отличается от других. Он рассказывает о том, как проходило военное время в Свердловской области. Также есть зал о разведчиках тех времен. В нем не собирательный образ, а конкретный — советский разведчик с Урала Николай Кузнецов. Напомним, что в июне в Екатеринбурге уже проходила выставка, посвященная уральскому разведчику Николаю Кузнецову. В Екатеринбурге открылась выставка об «уральском Джеймсе Бонде» Николае Кузнецове

