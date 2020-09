В Нижнем Тагиле 100-летие танкостроения отметят парадом военной техники

В Нижнем Тагиле в честь 100-летия танкостроения по центральной улице города пройдут порядка 30 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент, по информации начальника отдела по взаимодействию с административными органами муниципалитета Олега Сараева, участие подтвердили 29 единиц техники, которые пройдут по проспекту Ленина 12 сентября. Торжественное мероприятие откроет продукция Уралвагонзавода. По предварительным данным, во главе колонный пройдет легендарный Т-34. Всего тагильские танкостроители заявили на мероприятие девять единиц техники. Также в прохождении примет участие военная техника Тагильской ракетной дивизии в количестве 10 единиц, отряда специального назначения «Урал» (шесть единиц) и Нижнетагильского ОМОН (четыре единицы), сказал Сараев. Планируется, что машины прибудут к месту сбора в три часа ночи 12 сентября. К 10.00 планируется завершить подготовку, а само мероприятие начнется 11.00. Техника пройдет с дистанцией в 50 метров без остановок почти вдоль всего проспекта. По мнению специалистов движение автомобилей будет приостановлено на 30-40 минут. После этого технику погрузят на тралы и отправят на место дислокации. Мэр Владислав Пинаев отметил, что День танкиста таким образом в городе еще не встречали. Это будет ярким событием, связанным с 75-летием Победы, и хорошим подарком горожанам к 100-летию отечественного танкостроения, сказал он. Также отмечается, что на данный момент прорабатываются меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на мероприятии. Напомним, из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, в том числе и традиционное шествие в честь Дня победы. Было решено провести его 24 июня, однако сделать этого не удалось.

