В Нижнем Тагиле 100-летие танкостроения отметят парадом военной техники

В Нижнем Тагиле 100-летие танкостроения отметят парадом военной техники

Сегодня, 17:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в честь 100-летия танкостроения по центральной улице города пройдут порядка 30 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент, по информации начальника отдела по взаимодействию с административными органами муниципалитета Олега Сараева, участие подтвердили 29 единиц техники, которые пройдут по проспекту Ленина 12 сентября.

Торжественное мероприятие откроет продукция Уралвагонзавода. По предварительным данным, во главе колонный пройдет легендарный Т-34.

Всего тагильские танкостроители заявили на мероприятие девять единиц техники. Также в прохождении примет участие военная техника Тагильской ракетной дивизии в количестве 10 единиц, отряда специального назначения «Урал» (шесть единиц) и Нижнетагильского ОМОН (четыре единицы), сказал Сараев.

Планируется, что машины прибудут к месту сбора в три часа ночи 12 сентября. К 10.00 планируется завершить подготовку, а само мероприятие начнется 11.00. Техника пройдет с дистанцией в 50 метров без остановок почти вдоль всего проспекта. По мнению специалистов движение автомобилей будет приостановлено на 30-40 минут. После этого технику погрузят на тралы и отправят на место дислокации.

Мэр Владислав Пинаев отметил, что День танкиста таким образом в городе еще не встречали.

Это будет ярким событием, связанным с 75-летием Победы, и хорошим подарком горожанам к 100-летию отечественного танкостроения, сказал он.

Также отмечается, что на данный момент прорабатываются меры по обеспечению общественного порядка и безопасности на мероприятии.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены, в том числе и традиционное шествие в честь Дня победы. Было решено провести его 24 июня, однако сделать этого не удалось.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
парадтехникатанкНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы