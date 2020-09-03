В Нижнем Тагиле 100-летие танкостроения отметят парадом военной техники

Планируется, что машины прибудут к месту сбора в три часа ночи 12 сентября. К 10.00 планируется завершить подготовку, а само мероприятие начнется 11.00. Техника пройдет с дистанцией в 50 метров без остановок почти вдоль всего проспекта. По мнению специалистов движение автомобилей будет приостановлено на 30-40 минут. После этого технику погрузят на тралы и отправят на место дислокации.