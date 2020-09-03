В Нижнем Тагиле появился современный пешеходный переход с проектором

В Нижнем Тагиле появился современный пешеходный переход с проектором

Сегодня, 20:59ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Пешеходный переход с проекционной системой появился у 64-й школы по проспекту Мира, сообщается в группе во «Вконтакте» «Лампа Навигационная».

На пешеходном переходе у школы №64 не раз происходили ДТП, в которых пострадали дети. При поддержке местного благотворительного фонда была установлена современная подсветка с проектором. Особенность установленного проектора в том, что он не только освещает переход, но и наносит разметку.

Новый переход
Photo:Страница "Лампа Навигационная" во "Вконтакте"

Конструкция еще не смонтирована в полной мере. Ожидаются части, которые делаются под заказ в Москве.

Вчера на пешеходном переходе под Нижним Тагилом погиб мужчина 1950 года рождения. На пешеходе не было светоотражающей одежды. Сбил пешехода отечественный автомобиль «Лада Веста». Водитель был трезв.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пешеходный переходНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы