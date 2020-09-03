В Нижнем Тагиле появился современный пешеходный переход с проектором

На пешеходном переходе у школы №64 не раз происходили ДТП, в которых пострадали дети. При поддержке местного благотворительного фонда была установлена современная подсветка с проектором. Особенность установленного проектора в том, что он не только освещает переход, но и наносит разметку.
Конструкция еще не смонтирована в полной мере. Ожидаются части, которые делаются под заказ в Москве.
Вчера на пешеходном переходе под Нижним Тагилом погиб мужчина 1950 года рождения. На пешеходе не было светоотражающей одежды. Сбил пешехода отечественный автомобиль «Лада Веста». Водитель был трезв.