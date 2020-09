В Нижнем Тагиле появился современный пешеходный переход с проектором

Пешеходный переход с проекционной системой появился у 64-й школы по проспекту Мира, сообщается в группе во «Вконтакте» «Лампа Навигационная».

На пешеходном переходе у школы №64 не раз происходили ДТП, в которых пострадали дети. При поддержке местного благотворительного фонда была установлена современная подсветка с проектором. Особенность установленного проектора в том, что он не только освещает переход, но и наносит разметку. Новый переход Photo: Страница "Лампа Навигационная" во "Вконтакте" Конструкция еще не смонтирована в полной мере. Ожидаются части, которые делаются под заказ в Москве. Вчера на пешеходном переходе под Нижним Тагилом погиб мужчина 1950 года рождения. На пешеходе не было светоотражающей одежды. Сбил пешехода отечественный автомобиль «Лада Веста». Водитель был трезв. Под Нижним Тагилом погиб пешеход-пенсионер перебегавший дорогу в неположенном месте

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter