Владелец «Атриума» Владимир Титов попросил прекратить дело о его банкротстве

Владелец «Атриума» Владимир Титов попросил прекратить дело о его банкротстве

Сегодня, 11:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Владелец «Атриум Палас отеля» Владимир Титов 7 августа обратился в Арбитражный суд с заявлением о прекращении дела о банкротстве. Соответствующая запись содержится в картотеке дел суда.

Причиной подачи заявления стало удовлетворение требований всех кредиторов, которые включены в реестр. При этом в определении сказано, что доказательства выплаты предоставлены не были.

Кредиторы выступили против принятия такого решения и попросили о перерыве, чтобы Титов смог с ними рассчитаться. Финансовый управляющий бизнесмена рассказал суду, что стороны вели переговоры по заключению мирового соглашения. В результате суд дал один месяц — до 17 сентября. Заявление будет рассмотрено 15 сентября.

Инициатором банкротства Владимира Титова выступила компания «Эссет менеджмент», которая подконтрольна депутату Заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову. Причиной обращения в суд стал долг в размере 30 миллионов рублей. При этом в суде Титов утверждал, что ему структцры Серебренникова должны больше.

Related news:
судбанкротствоарбитражный судВладимир Титов
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы