Жители Иркутской области получат новые социальные выплаты

Сообщил врио главы региона и об увеличении максимального размера губернаторской стипендии для одаренных детей. Теперь они смогут получать до 50 000 рублей. Это было сделано впервые с 2002 года. Также Кобзев восстановил практику вручения ежегодных премий губернатора для работников культуры в 100 тысяч рублей. Наконец, по распоряжению врио главы области снято ограничение на выплаты премий к профессиональным праздникам для учителей, медиков и сотрудников социальных служб. Ранее данное поощрение мог получить только специалист, работающий свыше 1 года на одном месте.