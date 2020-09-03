Жители Иркутской области получат новые социальные выплаты

Жители Иркутской области получат новые социальные выплаты

Сегодня, 17:39ОбществоPhoto: pixabay.com
На своей пресс-конференции, посвященной итогам работы на должности врио губернатора Иркутской области, Игорь Кобзев рассказам СМИ о дополнительных региональных соцвыплатах.

По словам Кобзева, в период пандемии очень много средств уходило на поддержание многодетных семей и людей старшей возрастной группы. При этом администрация области не забывала и другие категории граждан.

«Всего различными мерами соцподдержки охвачено свыше 750 тысяч жителей области — около 30% населения. Кроме федеральных мер поддержки, мы ввели областные выплаты», — цитирует Кобзева baikal24.ru.

К примеру, именно из областного бюджета ежемесячно выплачивают по 6000 рублей семьям, у которых есть дети от 3 до 7 лет. Со следующего года из региональной казны будут платить по 24 000 рублей за рождение первенца.

С сентября этого года родители подростков 16-18-летнего возраста единоразово получат 10 000 рублей. В федеральном бюджете средства отпускаются только на детей до 16 лет. Отмечается, что Приангарье входит в число тех немногих регионов, в которых данный вопрос успешно решен в пользу граждан.

Кроме этого, областной бюджет предоставит средства на горячее питание младших школьников в учебных заведениях, не попавших в федеральную программу из-за отсутствия возможности готовить такие обеды.

Сообщил врио главы региона и об увеличении максимального размера губернаторской стипендии для одаренных детей. Теперь они смогут получать до 50 000 рублей. Это было сделано впервые с 2002 года. Также Кобзев восстановил практику вручения ежегодных премий губернатора для работников культуры в 100 тысяч рублей. Наконец, по распоряжению врио главы области снято ограничение на выплаты премий к профессиональным праздникам для учителей, медиков и сотрудников социальных служб. Ранее данное поощрение мог получить только специалист, работающий свыше 1 года на одном месте.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы