11 школ по федеральной программе отремонтируют в Нижнем Тагиле

Новую федеральную программу по капитальному ремонту школ не так давно озвучил глава государства. В нее могут попасть любые учебные заведение, если под них имеются уже готовые проекты по реконструкции и ремонту. Уже в следующем году администрация Нижнего Тагила заявит в программу школы № 32 и 48, сообщает ИА «Все новости».