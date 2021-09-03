11 школ по федеральной программе отремонтируют в Нижнем Тагиле

Новую федеральную программу по капитальному ремонту школ не так давно озвучил глава государства. В нее могут попасть любые учебные заведение, если под них имеются уже готовые проекты по реконструкции и ремонту. Уже в следующем году администрация Нижнего Тагила заявит в программу школы № 32 и 48, сообщает ИА «Все новости».
Федеральная программа рассчитана на 5 лет, сейчас мэрия города занимается поиском подрядчика для подготовки проекта ремонта школы № 32, стоимость проекта составит чуть больше полумиллиона рублей.
В микрорайоне «Александровский» на ГГМ власти планируют в будущем построить школу почти на 1200 мест.
Напомним, 1 сентября 2021 года на фасаде школы № 32 в Нижнем Тагиле появилась памятная мемориальная табличка в честь бывшего директора Василия Агеносова.