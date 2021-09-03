11 школ по федеральной программе отремонтируют в Нижнем Тагиле

11 школ по федеральной программе отремонтируют в Нижнем Тагиле
11 школ по федеральной программе отремонтируют в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:38ОбществоФото: Яндекс.Карты
Более 10 школ в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют по новой федеральной программе в течение 5 лет.

Новую федеральную программу по капитальному ремонту школ не так давно озвучил глава государства. В нее могут попасть любые учебные заведение, если под них имеются уже готовые проекты по реконструкции и ремонту. Уже в следующем году администрация Нижнего Тагила заявит в программу школы № 32 и 48, сообщает ИА «Все новости».

Федеральная программа рассчитана на 5 лет, сейчас мэрия города занимается поиском подрядчика для подготовки проекта ремонта школы № 32, стоимость проекта составит чуть больше полумиллиона рублей.

В микрорайоне «Александровский» на ГГМ власти планируют в будущем построить школу почти на 1200 мест.

Напомним, 1 сентября 2021 года на фасаде школы № 32 в Нижнем Тагиле появилась памятная мемориальная табличка в честь бывшего директора Василия Агеносова.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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