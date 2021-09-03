20 «скорых» и 12 школьных автобусов прибудут на Урал до конца 2021 года

Планируется, что в предстоящие месяцы регион примет около 6 тысяч данных машин. В общей сложности на покупки транспорта из резервного фонда выделено 15,3 миллиарда рублей. Из этих денег 9,8 миллиарда потрачены на приобретение 4,2 тысячи автобусов, которые в большинстве своем отправятся в сельские районы.
Машины скорой медицинской помощи тоже будут переданы в деревни и села. На покупку 1,6 тысячи «скорых» было потрачено 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Напомним, в июне федеральная служба войск России закупила 20 новых автомобилей LADA GRANTA на сумму 83,1 миллиона рублей для нужд уральской Росгвардии. Закупка автомобилей проходила по государственному оборонному заказу.