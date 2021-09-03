Корпорация МСП вводит новые льготные программы для малого бизнеса

«Специальный электронный адрес для оперативного получения юридически значимых сообщений из различных ведомств. На это есть огромный запрос, и он понятен: если вы не получаете такую информацию вовремя, то платите рублем. Сейчас мы с коллегами из Минцифры и ФНС нашли решение, и это новшество будет формироваться в рамках действующей инфраструктуры. В планах — запустить его к середине 2022 года», – подчеркнул Исаевич.