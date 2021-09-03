Корпорация МСП вводит новые льготные программы для малого бизнеса

По сообщению издания iz.ru, информацию об этом предоставил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, “зонтичное” поручительство позволит расширить объемы кредитования и в этом заключается основная цель механизма. В первую очередь он поможет предприятиям и ИП, которые не могут предоставить залог по кредиту.
В результате обсуждения вопросов с лидерами отрасли корпорация создала продукт, который представители малого и среднего бизнеса смогут получить на следующих условиях: сумма займа до десяти миллионов рублей предоставляется на срок до трех лет по ставке 11,5-14 процентов без залогов. Заявка будет рассматриваться не дольше семидесяти двух часов.
По словам Александра Исаевича, такой продукт очень ждут представители бизнес-сегмента, поскольку сейчас многие предприниматели вынуждены брать банковские займы по ставке от шестнадцати до девятнадцати процентов годовых. При этом сам продукт полностью автоматизирован и до этого был протестирован на двух сотнях предприятий. Донастраивание автоматизированных риск-метрик осуществлялось открыто с предпринимателями. Это сделало продукт доступным для пострадавших отраслей бизнеса.
Он подчеркнул, что новый продукт корпорации сможет оживить рынок, а предпринимателям даст возможность перейти от потребительского кредитования к другому, цивилизованному продукту. Он позволит получить заем представителям МСП, которым раньше отказывали другие финансовые учреждения.
Александр Исаевич заявил, что сейчас, по оценкам специалистов Корпорации МСП, свыше миллиона предпринимателей вынуждены брать займы в банке под восемнадцать процентов годовых.
«Мы решили создать продукт, который устроит встряску рынка для перехода от потребительского кредитования к цивилизованному кредитованию МСП под справедливую процентную ставку. Будем формировать конкуренцию на рынке», – заявил Александр Исаевич.
В ближайшем будущем корпорация планирует совместно с Банком России подключить к системе МСП финансовые организации, у которых отсутствует автоматизация. Это даст возможность создать единый скоринг, проводить секьюритизацию, сформировать здоровую рыночную конкуренцию и работать в чеке до тридцати миллионов рублей.
Также сейчас корпорация и банки-партнеры прорабатывают коробочные продуктовые решения для компаний, которые работают в гостиничной сфере в рамках продолжения гарантийной поддержки. В таких решениях акцент делается на поддержку создания и развития небольших отелей экономкласса в целях развития внутреннего туризма, креативной индустрии, предприятий, осуществляющих экспорт услуг, а также промышленных компаний.
Кроме этого, глава Корпорации МСП рассказал, что с предпринимателями и властями удалось смягчить противокоронавирусные ограничения в пятнадцати регионах Российской Федерации.
Также он рассказал про Бизнес-ID.
«Специальный электронный адрес для оперативного получения юридически значимых сообщений из различных ведомств. На это есть огромный запрос, и он понятен: если вы не получаете такую информацию вовремя, то платите рублем. Сейчас мы с коллегами из Минцифры и ФНС нашли решение, и это новшество будет формироваться в рамках действующей инфраструктуры. В планах — запустить его к середине 2022 года», – подчеркнул Исаевич.