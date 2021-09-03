На производящем «Спутник V» заводе в Новоуральске выявлены нарушения

После того, как региональное подразделение Роспотребнадзора потребовало привлечь к административной ответственности завод «Медсинтез» из Новоуральска, в ходе плановой проверки были выявлены нарушения.

В результате сотрудники Роспотребнадзора выявили два нарушения. В общей сложности проверены свыше 200 пунктов нормативных актов. Отмечается, что нарушения не имеют отношения к производству лекарств, в связи с чем не влияют на качество продукции, сообщает пресс-служба завода. Нарушения затрагивают допуск сотрудников в лабораторию и проверки оборудования этой лаборатории. На данный момент нарушения устраняются. За выявленные погрешности на предприятие составлен протокол по статье 14.1 КоАП. Документы для принятия решения о привлечении завода к ответственности были направлены в суд, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Напомним, ранее заводу грозила остановка на 90 дней. Надзорное ведомство обвинило «Медсинтез» в грубых нарушениях ведения предпринимательской деятельности. По этой статье предусмотрены санкции в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо принудительная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток. Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней

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