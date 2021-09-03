Пытавшаяся спасти умирающего в кустах женщина разыскивается в Екатеринбурге

В столице Урала разыскивается женщина, которая ночью пыталась оказать помощь гражданину в кустах. Мужчина все равно умер. Ему помогали 2 июня в 02.40 ночи на улице Алтайской, 66.

Увидев потерпевшего, который был еще жив, женщина стала ему помогать. Также она длительное время общалась с ним, допускается, что о причинах происходящего, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу СК. По версии следователей, свидетельница может обладать информацией о том, как мужчина получил ранение, от которого скончался. Женщине от 50 до 60 лет, ее рост около 167 сантиметров, имеет короткую стружку и светлые волосы. В день инцидента была одета в темную куртку и штаны, белую обувь. При себе имела светлую сумку. На данный момент было возбуждено уголовное дело из-за причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. По подозрению задержан мужчина, работавший грузчиком. Сообщить информацию о женщине можно по телефонам: +7 963 037-89-05, +7 967 859-77-77. Конфиденциальность гарантирована. Видео: СК по Свердловской области Напомним, 3 сентября стало известно, что под Екатеринбургом полицейские в полной амуниции и бронежилетах разыскивают мужчину с дробовиком. После звонка в полицию от местных жителей, заметивших подозрительного гражданина, приехавшие сотрудники оцепили улицу, надели бронежилеты и принялись прочесывать местность. Мужчину с дробовиком и с фонарем на голове ищет полиция под Екатеринбургом

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