"Сердцем за страну": Партия пенсионеров запускает в регионах РФ кинопроект

В российских регионах Партия пенсионеров запустила кинематографический проект “Сердцем за страну”, в рамках которого снимают документальный фильм, где люди рассказывают о своих проблемах.

Брендированный “кинобус” Партии пенсионеров - это по факту передвижная киностудия, которая путешествует по российским субъектам, сообщает издание novostivolgograda.ru. В общей сложности члены съемочной группы побывают более чем в 30 городах центральной части страны. Ежедневно съемочная группа проезжает по два города, разворачивая там передвижную киностудию. Гражданам предлагается рассказать, что сегодня, по их мнению, справедливо в обществе, а что нет. 3 сентября кинобус посетил Вологду, где сейчас находится с рабочим визитом заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков. По его словам, проект задуман как механизм формирования задач от населения от власти. Герои фильма - простые люди, рассказывающие о своих текущих трудностях. Россия рассказывает, как она живет, сообщил Андрей Широков, назвав проект своего рода “будкой гласности”, аналогом популярного в 90-х годах ТВ-проекта. “Мы понимаем, что сегодня верховная власть – депутаты Госдумы, правительство, губернаторы – не слышит людей, не знает их настоящих проблем”, - отметил Широков. Именно об этих проблемах люди могут рассказать на камеру. “Говорите о своих проблемах! Не молчите! - обратился Широков к жителям Вологды, которые посетили съемочную площадку. - А мы будем все это доносить в нашем фильме до тех, кто должен слышать, знать и, главное, делать так, чтобы подобных проблем было меньше”, – заключил заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров. По мнению представителей партии, нынешняя ситуация в политике такова, что власть находится в отрыве от народа, граждан не слышат. Партия пенсионеров и есть тот самый народ. Широков считает, что молчаливое большинство населения России, наконец, должно заговорить. По мнению Андрея Широкова, ценность проекта заключается в том, чтобы предоставить гражданам возможность говорить не на кухне, а громко, вслух - в этом будущем фильме.

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