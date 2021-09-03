Сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

По информации ЕДДС, ночью и днём четвёртого сентября в Свердловской области пройдут очень сильные дожди и ливни. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
ЕДДС предупредила и о возможных последствиях непогоды - размывах почвы, автодорог и железнодорожного полотна, сильных аэродинамических нагрузках на здания и сооружения, разрушениях линий передач и повалах деревьев. Возможны дождевой паводок и затопление территорий.
Погоду в регионе будет определять южный циклон.
Напомним, из-за сильного паводка в середине августа сады в районе Иван-озера под Нижним Тагилом оказались сильно подтоплены, а дамбу, соединяющую их с городом, размыло.