Сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле

Сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
Сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в выходные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В ближайшие сутки в Нижнем Тагиле ожидается резкое ухудшение погоды. Соответствующее предупреждение разослала Единая дежурно-диспетчерская служба города.

По информации ЕДДС, ночью и днём четвёртого сентября в Свердловской области пройдут очень сильные дожди и ливни. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

ЕДДС предупредила и о возможных последствиях непогоды - размывах почвы, автодорог и железнодорожного полотна, сильных аэродинамических нагрузках на здания и сооружения, разрушениях линий передач и повалах деревьев. Возможны дождевой паводок и затопление территорий.

Погоду в регионе будет определять южный циклон.

Напомним, из-за сильного паводка в середине августа сады в районе Иван-озера под Нижним Тагилом оказались сильно подтоплены, а дамбу, соединяющую их с городом, размыло.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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