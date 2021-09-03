Силовики в Свердловской области начали получать обещанные Путиным 15 тысяч

Полицейским Свердловской области начали выплачивать обещанные президентом Владимиром Путиным пятнадцать тысяч рублей. Об этом TagilCity.ru рассказали сами правоохранители.
Интересно то, что деньги на зарплатные карты силовиков поступают неравномерно - например, в Качканаре правоохранителям уже перечислили все выплаты не зависимо от банка-получателя.
В Нижнем Тагиле деньги пришли только тем полицейским, которые пользуются услугами «Сбербанка».
В свою очередь вольнонаёмные сотрудники, не имеющие званий и чинов, выплаты не получат.
Напомним, 2 августа пенсионерам Нижнего Тагила начали выплачивать обещанные накануне деньги. Единовременное пособие по всей стране, согласно указу президента, будет выплачено пенсионерам и работникам силовых структур.