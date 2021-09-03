СМИ: Интернет-магазин iHerb активно вытесняют с российского рынка

«Эвалар» обладает, кроме прочего, семейными связями в Государственной думе. Сына основательницы структуры Александра Прокопьева неоднократно избирали в российский парламент от Алтайского края. Вероятно, именно по этой причине как в прокуратуре, так и в суде попросту оставили без внимания тот факт, что у конторы - инициатора судебных разбирательств с iHerb есть связи с конкурентом по бизнесу.