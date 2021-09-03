СМИ: Интернет-магазин iHerb активно вытесняют с российского рынка

Судебные разбирательства начались после жалобы, которую подал исполнительный директор региональной общественной организации потребителей «Народный контроль» Николай Якушев. Об этом пишет информационное издание newizv.ru.
За пять лет существования “контроля” на его интернет-портале ни разу не был опубликован отчет о деятельности. Руководитель числился при этом как директор ООО «Биоформатор», дочерней организации одного из самых крупных производителей российских БАДов - алтайского концерна «Эвалар».
«Эвалар» обладает, кроме прочего, семейными связями в Государственной думе. Сына основательницы структуры Александра Прокопьева неоднократно избирали в российский парламент от Алтайского края. Вероятно, именно по этой причине как в прокуратуре, так и в суде попросту оставили без внимания тот факт, что у конторы - инициатора судебных разбирательств с iHerb есть связи с конкурентом по бизнесу.
Решение Центрального райсуда Барнаула активно обсуждают сейчас в Интернете. Граждане выражают негодование и недовольство тем, что не смогут приобретать качественную продукцию по приемлемым ценам.