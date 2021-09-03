TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в августе 2021 года

TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в августе 2021 года
TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в августе 2021 года
Сегодня, 12:25ОбществоФото: 1MI
Информационное агентство TagilCity.ru стало лидером среди СМИ Нижнего Тагила по цитируемости в социальных сетях. На Урале за август 2021 года ИА заняло пятое место.

Рейтинг СМИ составляется мониторинговым ресурсом MediaMetrics, который отслеживает все новости СМИ страны, опубликованные в социальных сетях. Ранжирование по местам происходит по количеству переходов с соцсетей на оригинальные материалы изданий.

Пятое место получило информационное агентство TagilCity.ru из Нижнего Тагила с 24 000 переходами на новости.

На первом месте расположился портал E1, второе место занял информресурс 74.ru из Челябинска, третье место получил городской портал Каменск-Уральского КУ66.РУ, на четвертом месте megatyumen.ru из Тюмени.

Напомним, ИА TagilCity.ru является самым цитируемым в социальных сетях СМИ Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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