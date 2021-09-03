TagilCity.ru стало самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в августе 2021 года

Рейтинг СМИ составляется мониторинговым ресурсом MediaMetrics, который отслеживает все новости СМИ страны, опубликованные в социальных сетях. Ранжирование по местам происходит по количеству переходов с соцсетей на оригинальные материалы изданий.
Пятое место получило информационное агентство TagilCity.ru из Нижнего Тагила с 24 000 переходами на новости.
На первом месте расположился портал E1, второе место занял информресурс 74.ru из Челябинска, третье место получил городской портал Каменск-Уральского КУ66.РУ, на четвертом месте megatyumen.ru из Тюмени.
Напомним, ИА TagilCity.ru является самым цитируемым в социальных сетях СМИ Нижнего Тагила.