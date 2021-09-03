Тайна найденных на помойке в Екатеринбурге посылок начинает проясняться

По сообщению ведомства, найденная на помойке ЖБИ в Екатеринбурге корреспонденция была отправлена из Узбекистана. При этом такие выводы в ведомстве сделали только по фотографиям посылок, представленных Почтой России. Сами пакеты таможенниками исследованы не были. В ведомстве рассказали, что за последний месяц к ним не поступало ни одной посылки из Узбекистана.