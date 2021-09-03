Тайна найденных на помойке в Екатеринбурге посылок начинает проясняться

Тайна найденных на помойке в Екатеринбурге посылок начинает проясняться
Тайна найденных на помойке в Екатеринбурге посылок начинает проясняться
Сегодня, 14:47ОбществоФото: flickr.com

Свердловская таможня рассказала историю посылок на помойке

Стали известны некоторые обстоятельства инцидента с посылками из Екатеринбурга. Информацией с TagilCity.ru поделились представители Уральского таможенного управления.

По сообщению ведомства, найденная на помойке ЖБИ в Екатеринбурге корреспонденция была отправлена из Узбекистана. При этом такие выводы в ведомстве сделали только по фотографиям посылок, представленных Почтой России. Сами пакеты таможенниками исследованы не были. В ведомстве рассказали, что за последний месяц к ним не поступало ни одной посылки из Узбекистана.

В итоге ведомство дало рекомендации Почте России — сделать запросы в Узбекистан.

Таким образом, таможенники в соответствии со Всемирной почтовой конвенцией рекомендовали Почте России сделать запросы почтовому Узбекистана для выяснения всех обстоятельств пересылки этой партии международной почты, подытожили в Уральском таможенном управлении.

Напомним, несколько сотен посылок обнаружили жители Екатеринбурга в одном из дворов на помойке. Изначально горожане решили, что корреспонденцию выбросили представители Почты России, однако последняя опровергла эту информацию.

Сюжеты:
Екатеринбург
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