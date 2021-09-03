Учительница из Талицы станцевала полуголой на видео

Учительница из Талицы станцевала полуголой на видео
Учительница из Талицы станцевала полуголой на видео
Сегодня, 17:32ОбществоФото: 1MI
Ни дня без скандала с учителями: очередной казус случился с учительницей. На этот раз в Интернете появилась «обнаженка» от учительницы младших классов из Талицы.

В Сеть попало видео с учительницей младших классов из Талицы, где она танцует полуобнаженной в компании своей подруги. Молодая девушка с 2020 года работает в местной школе, сразу после окончания учебного заведения, сообщает "КП-Екатеринбург".

По одной из версий, видео в сеть выложила мать одной из учениц, недовольная отметками своей дочери. Знакомые учительницы отмечают, что не всегда она может донести материал до детей, возможно, в этом и есть причина публикации видео кем-то из родителей.

Напомним, бывший преподаватель физической культуры из Екатеринбурга сейчас работает стриптизером и выступает за одну из команд КВН.

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