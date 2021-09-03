Волонтеров обучат работать на лесных пожарах в Свердловской области

Волонтеры, входящие в ОНФ, узнают о том, как правильно ликвидировать природные пожары. Этому их научат сотрудники Уральской базы авиаохраны лесов. Данное решение приняли министр природных ресурсов региона Алексей Кузнецов и глава Авиалесоохраны в регионе Роман Лежнин.

По словам министра Алексея Кузнецова, добровольцы, не прошедшие необходимое обучение, не могут участвовать в тушении пожаров, поскольку это небезопасно, сообщает департаменте информполитики региона. Также на территории Свердловской области планируется создание информационной базы, целью которой является обмен данных о пожарной обстановке в лесах. В том случае, если потребуется помощь волонтеров, «Авиалесоохрана» займется транспортировкой и размещением желающих. Также они получат соответствующее оборудование. Напомним, в конце августа к губернатору Евгению Куйвашеву обратились с просьбой создать добровольческие отряды, которые будут тушить пожары. Главе указали на нехватку кадров в МЧС. Из-за нехватки кадров в МЧС Куйвашева призвали создать отряды добровольцев

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