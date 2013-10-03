Что лучше, покупка или аренда офиса
Если вы являетесь владельцем собственного бизнеса или предоставляете какие-либо коммерческие услуги, то у вас рано или поздно обязательно возникнет потребность в аренде или покупке офиса.
Ответить однозначно на вопрос, что лучше, арендовать или купить помещение под офис невозможно.
Многое зависит от того, как давно вы находитесь на рынке, который представляете. К примеру, если ваша компания, бизнес успешно ведет свою деятельность более 5 лет, то наверняка стоит задуматься о приобретении собственной недвижимости под офис. Это как минимум сведет на нет ежемесячные затраты на аренду офисного помещения. К тому же, встречи с партнерами по бизнесу, тем более, если это представители заграничного филиала, лучше производить в собственном офисе, который будет обустроен согласно последним тенденциям. Хорошую мебель для офиса можно встретить на этом сайте tagil.kabinetof.ru, широчайший выбор и качество продукции не оставит равнодушным даже самого взыскательного покупателя. Что же касается покупки помещения под офис, то это отличное капиталовложение, в последующем его всегда можно будет продать или сдать в аренду.
Если вы только начинающий предприниматель, у которого просто нет средств на покупку офисного помещения, то для вас самым лучшим вариантом станет аренда. За время аренды офиса вы поймете насколько доходен ваш бизнес и определитесь, стоит ли вам покупать недвижимость. Помимо этого, арендуя офис, вы ничем к нему не привязаны и можете поменять свое месторасположение в любой момент. В этом есть свои преимущества, так как таким образом вы сможете хорошо изучить потребительский рынок и найти самое лучшее место для покупки помещения под офис. А если даже в последующем с бизнесом что-то и не сложится, помещение всегда можно продать, сдать в аренду или перевести в жилой фонд.
Перед тем как заключить договор аренды помещения, ознакомьтесь внимательно со всеми пунктами договора, особое внимание следует уделить тексту, набранному мелким шрифтом. Если что-то вам непонятно или покажется не достаточно выразительным, обратитесь за помощью к юристу. Согласуйте договор с арендодателем таким образом, что бы его условия были прозрачны и выгодны для двух сторон. Что же касается приобретения офисной недвижимости, то этот процесс никак не может обойтись без привлечения юриста. Обязательно обратите внимание, переведено ли здание в нежилой фонд, так как в будущем, если помещение принадлежит к жилому фонду, у вас могут возникнуть определенные трудности.