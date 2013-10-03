Что лучше, покупка или аренда офиса

Ответить однозначно на вопрос, что лучше, арендовать или купить помещение под офис невозможно.

Многое зависит от того, как давно вы находитесь на рынке, который представляете. К примеру, если ваша компания, бизнес успешно ведет свою деятельность более 5 лет, то наверняка стоит задуматься о приобретении собственной недвижимости под офис. Это как минимум сведет на нет ежемесячные затраты на аренду офисного помещения. К тому же, встречи с партнерами по бизнесу, тем более, если это представители заграничного филиала, лучше производить в собственном офисе, который будет обустроен согласно последним тенденциям. Хорошую мебель для офиса можно встретить на этом сайте tagil.kabinetof.ru, широчайший выбор и качество продукции не оставит равнодушным даже самого взыскательного покупателя. Что же касается покупки помещения под офис, то это отличное капиталовложение, в последующем его всегда можно будет продать или сдать в аренду.

Если вы только начинающий предприниматель, у которого просто нет средств на покупку офисного помещения, то для вас самым лучшим вариантом станет аренда. За время аренды офиса вы поймете насколько доходен ваш бизнес и определитесь, стоит ли вам покупать недвижимость. Помимо этого, арендуя офис, вы ничем к нему не привязаны и можете поменять свое месторасположение в любой момент. В этом есть свои преимущества, так как таким образом вы сможете хорошо изучить потребительский рынок и найти самое лучшее место для покупки помещения под офис. А если даже в последующем с бизнесом что-то и не сложится, помещение всегда можно продать, сдать в аренду или перевести в жилой фонд.