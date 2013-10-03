Фонтан в Театральном сквере Нижнего Тагила готовят к зиме (ВИДЕО, ФОТО)

Многие тагильчане удивлены: как же так, ведь совсем недавно было официальное открытие Театрального сквера. Неужели всё это было лишь для выставки вооружений? - вопрошают пользователи паблика.

Естественно, за комментарием TagilCity.ru обратился в Администрацию города. Где и Андрей Евгеньевич Ленда, руководитель аппарата, и в приемной заместителя Главы по городскому хозяйству, ЖКХ и строительству заявили, что это не ремонтные работы как таковые, а подготовка к консервации.

Отметим, эти меры необходимы для того, чтобы любой фонтан в течение холодного времени года мог выдержать долгий зимний простой. И согласно техническим требованиям, нужно сделать это до первых заморозков. А судя по неоднократно выпадавшему снегу, более серьезные заморозки уже близки.

Фотографии из группы «Типичный Тагильчанин»

Андрей Евгеньевич отметил, что таково было распоряжение Главы. Важно, чтобы все фонтаны нашего города после зимнего сезона вошли в работу без поломок.

Предлагаем пользователям вспомнить, как выглядит функционирующий «поющий» фонтан. Видео предоставил Сергей Голотюк.