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Фонтан в Театральном сквере Нижнего Тагила готовят к зиме (ВИДЕО, ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фонтан в Театральном сквере Нижнего Тагила готовят к зиме (ВИДЕО, ФОТО)

3 октября 2013, 10:15Общество
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