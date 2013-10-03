«О, этот запах табака. Как же он надоел!», - тагильчан беспокоят курящие соседи

Совсем недавно, с начала уже прошедшего лета, в стране вступил в силу так называемый антитабачный закон, один из самых неоднозначных. Хотя честно, многие даже не заметили этого нововведение. Единственное, что изменилось – это у зданий МВД возникла специальная будка для тех, кто не может отказаться от злосчастной привычки.

Многие достаточно лояльны к курильщикам до того момента, когда сигаретный дым от стоящего рядом человека не проникает в легкие некурящего. И, наверное, самое страшное, когда молодые мамы курят прямо рядом с детьми, а это, к сожалению, не редкость. Самое важное здесь – взаимоуважение. Не куришь рядом ты – не трогают и тебя.

На эту тему в социальной сети TagilCity.ru провел опрос на тему «Курят ли ваши соседи прямо в подъезде?». Из предложенных вариантов самым популярный оказался ответ «Это кошмар! Будто в квартире у меня накурено. Постоянно летит дым». Более 50 процентов ответили именно так. Кроме того, многие даже прокомментировали:

Мы тоже задыхаемся... ужас! Ещё и детишки этим дышат! Бесят эти курильщики пишет Евгения.

Анастасия присоединяется:

Хороший опрос! Я бы всех своих соседей за это …!

Да и вообще, характер самого варианта говорит о том, что проголосовавшие недовольны таким положением дел. Кому-то повезло больше: их соседи курят, но они этого не замечают – 24,5%.

Кто-то даже дает совет, напоминая о том, что подъезд – общественное место:

Достаточно один раз таких выловить с участковым и они там больше не появляются. У меня знакомые так в одном доме сделали. Сначала развешали объявления о том, что курить в подъездах нельзя, так как они являются общественным местом. После уже, как это не помогло, поговорили с соседями-курильщиками. А когда и это не помогло, просто подкараулили их с участковым.

Поговорили мы и с теми, кто курит в подъездах.

Дело в том, что все курят в подъезде, в том числе и соседи сами. И мест специальных просто нет говорит Вячеслав.

А Алия объясняет свой выбор:

Если честно, то я не курю, просто ответила так, потому что мой папа курит зимой в подъезде, просто холодно на балконе, соседи не говорят ничего, сами курят. Специальных мест, естественно, нет, не доросло наше государство до такого уровня, чтобы отводить спец.места для курения в домах!

А Игорь рассказывает свою историю, предлагая повысить цены на табак в пять раз. А что, на портале уже выходила публикация по этому поводу – кнут и пряник.

Я очень редко курю если честно, но дома я курить не могу и не хочу, потому что никто из родных не курит, в подъезде раньше ругались, потому что жили одни бабушки, а сейчас всем по барабану, но я сейчас и не курю. А мест специальных нет и не было! -- говорит Игорь.

В завершение дадим информацию юридического характера:

Поскольку вы проживаете в приватизированной квартире, то являетесь не только собственником квартиры, вам также принадлежит доля в собственности на общее имущество собственников помещений в жилом доме. Согласно ст.36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты и т.д.

В соответствии со ст. 247 Гражданского кодекса РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности (т.е. лестничной площадкой), осуществляется по соглашению всех ее участников. Следовательно, вы имеете полное право запретить своему соседу курить на лестничной площадке, поскольку своего согласия на подобное пользование общим имуществом вы не давали.

Большинство курильщиков не спешат отказываться от пагубной привычки, причем причины совершенно различны. Как ни странно, основная - отсутствие симптомов ухудшения здоровья. «Да ерунда эта ваша медицина, я с десяти лет курю и хоть бы кашлянул разок...», - именно такие аргументы можно услышать от них. Но отсутствие симптомов не равносильно отсутствию вреда для здоровья, и врачи, использующие медицинский АПК Кабинет Фолля БИОРС могут сказать это с уверенностью. Ведь с помощью этого аппарата можно выявлять заболевания на той стадии, когда никаких видимых симптомов не наблюдается, и у человека даже не возникает подозрений в том, что он болен.