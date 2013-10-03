Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«О, этот запах табака. Как же он надоел!», - тагильчан беспокоят курящие соседи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«О, этот запах табака. Как же он надоел!», - тагильчан беспокоят курящие соседи

3 октября 2013, 17:10Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»