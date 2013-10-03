О секретах успеха сети ресторанов «Своя компания» рассказывает Елена Серебренникова, бренд-директор

И, конечно, в рамках проекта «Лидер мнений», к сотрудничеству редакция TagilCity.ru пригласила представителя сети «Своя компания» - обаятельную Елену Серебренникову, бренд-директора организации.

Елена с должным уважением и вниманием ответила на все интересующие пользователей вопросы и прокомментировала каждую претензию. Кроме того, она выражает благодарность за каждый отклик от тагильчан. Представляем вам серию вопрос-ответ на самые актуальные вопросы об известном ресторане!

«Своя компания» в Нижнем Тагиле

Вопрос от анонимного пользователя: Планирует ли ваша сеть развиваться, а именно распространяться по всему городу? Хотелось бы видеть вас в таком районе, как Гальянка в Нижнем Тагиле!

– Добрый день. На данный момент мы планируем открытие филиалов в других городах страны, но не исключаем открытия новых филиалов в Нижнем Тагиле в будущем.

Вопрос от анонимного пользователя: Не боялись ли вы начинать свою деятельность в Нижнем Тагиле, в плане конкуренции, ведь на рынке есть такой ресторан, как «Ем Сам»?

– Добрый день. Благодарим за вопрос. Открывая первый ресторан в Нижнем Тагиле, мы хотели предложить жителям вашего города принципиально новый формат – сочетание разных видов кухни в уютной домашней обстановке и по доступным ценам. Присутствие «Ем сама» не пугало.

Напротив, нам всегда было интересно работать в условиях конкуренции, ведь соперничество подстегивает, заставляет держать марку и становиться еще лучше.

Общие вопросы о «Своей компании»

Вопрос от анонимного пользователя: Елена, будет ли у Вас в ресторанах мероприятие «Новый год» с 31 на 1 и какая стоимость?

– 31 декабря наши рестораны будут работать до 18 часов, 01 января – выходной. Со 2 января мы возобновим свою работу для Вас в обычном режиме. Также с середины ноября мы начнем принимать заказы на празднование новогодних банкетов и корпоративов. Будем рады видеть Вас и Ваших близких!

Вопрос, вернее просьба, от пользователя Melamori: Верните бизнес-ланчи из роллов!

– Обязательно порадуем Вас японскими ланчами в ближайшее время. Запуск запланирован на вторую неделю октября. Ждем в гости!

Вопрос от анонимного пользователя: Не занимаетесь ли вы благотворительностью? Не хотите поддержать социальный интернет проект?

– У нас был опыт участия в благотворительных проектах. Ваше предложение Вы можете направить в отдел рекламы и маркетинга (343) 342-01-04.

Вопрос от анонимного пользователя: А почему такое название – «Своя компания»?

– Мы хотели, чтобы гости, которые приходят в наши рестораны, чувствовали себя комфортно и беззаботно, могли спрятаться от повседневной суеты, наслаждаться «вкусными» эмоциями. Нам хотелось, чтобы все это отразилось в названии, чтобы оно ассоциировалось с чем-то уютным, знакомым и было близко каждому. Так появилась «Своя компания».

Общие вопросы к бизнес-леди

Вопрос от пользователя Corey: Елена, расскажите, пожалуйста, о том, как вы начали свою работу в «Своей компании»?

– Работаю в «Своей компании» с момента основания. Свою карьеру в сети начинала как менеджер по персоналу и тренинг-менеджер. Через какое-то время мне предложили попробовать себя в должности управляющего. Когда сеть начала активно развиваться, появилась необходимость открывать и курировать филиалы в других городах, приводить работу в ресторанах к одному знаменателю. Так в компании появилась должность бренд-директора.

Сегодня я часто бываю в разъездах и командировках, общаюсь с разными людьми, открываю новые рестораны и получаю огромное удовольствие от своей работы!

Вопрос от пользователя Юлия: Как вам, работая в такой крупной организации, удается совмещать карьеру и личную жизнь? Вы, кстати, потрясающе выглядите!

– Добрый день, спасибо за комплимент! Совмещать удается.

Вопрос от пользователя купидон: Что можете посоветовать современным девушкам в плане построения своей карьеры и совмещения ее с личной жизнью?

– Главное, что стоит отметить - не нужно сосредотачиваться на чем-то одном. Мне кажется, что карьера или замужество не должны быть основополагающей целью. Во всем нужен баланс. Очень важно реализовывать себя в разных сферах – семейной, профессиональной, личностной! Я считаю, если человек активный, любознательный и кайфует от жизни, он с легкостью может успеть все! Главное знать, чего хочешь и никогда не останавливаться на достигнутом!

Работа с претензиями

Вопрос от анонимного пользователя: Уважаемая Елена, подскажите, пожалуйста, почему в сети мягких ресторанов «Своя компания» часто при заказе столика с предоплатой в день заказа выясняется, что столика свободного нет и приходится ждать полчаса и более, да еще и в курящей зоне?

– Добрый день, спасибо большое за Ваш вопрос. Нам бы очень хотелось разобраться в ситуации. Оставьте, пожалуйста, контактную информацию в гостевой книге на нашем официальном сайте или напишите мне на электронный адрес sc1099@mail.ru Заранее спасибо!

Вопрос от анонимного пользователя: Почему так долго обслуживают в бизнес-ланч? В среднем тратится от 45 минут до часа.

– Согласна с Вами, что деловой человек не всегда может позволить себе потратить на обед более получаса. В наших ресторанах мы стараемся покормить гостей в течение 30 минут, но, к сожалению, иногда бывают сбои.

Обязательно обратим дополнительное внимание на скорость обслуживания во время бизнес-ланчей. Постараемся сделать все возможное, чтобы Ваши обеды у нас протекали быстро и вкусно!

Вопрос от пользователя Кавычка: Почему просто всегда долго обслуживают? Последний раз счет несли 40 минут!!! Можно вставать и уходить без оплаты? Могут принести пирожное перед супом... Почему?

– Мы всегда готовы лично общаться с гостями по любым моментам, связанным с сервисом и качеством приготовления блюд. Буду благодарна, если Вы напишите мне контактную информацию для личного общения. sc1099@mail.ru Заранее спасибо!

Вопрос от пользователя Corey: А вообще, как вы работаете с конкретными претензиями в своих ресторанах?

– Всегда стараемся связываться с гостями лично, разбираемся, что именно пошло не так, и устраняем недочеты в нашей работе. Обратная связь от гостей помогает нам понять, в верном ли направлении мы движемся, и помогает нам становиться лучше.

В свою очередь, городской портал TagilCity.ru благодарит Елену за доброжелательные и полные ответы на вопросы пользователей!