Переходи на Цифровое ТВ с выгодой! HD-телеприставка всего за 1 500 рублей
3 октября 2013, 13:25ОбществоПланета
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Мечтаете отправиться в Кению на Сафари, посмотреть на Великие египетские пирамиды или увидеть Большой адронный коллайдер? С HD-телевидением от «Планеты» это можно сделать, не вставая с...
Мечтаете отправиться в Кению на Сафари, посмотреть на Великие египетские пирамиды или увидеть Большой адронный коллайдер?
С HD-телевидением от «Планеты» это можно сделать, не вставая с дивана!
Только с 1 по 31 октября 2013 года для новых абонентов компании «Планета» действует уникальное предложение — приобрести современную HD-приставку MAG-245/250 Micro можно всего за 1 500 рублей. Откройте для себя настоящее цифровое телевидение и насладитесь невероятным качеством изображения и звука.
Подробную информацию об акции узнавайте в офисах компании и по телефону 8 (3435) 38–44–44.
Не упустите свой шанс! Увлекательные путешествия в формате высокой четкости ждут вас!
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