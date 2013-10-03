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Россия занимает 78 место в мире по уровню жизни пенсионеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россия занимает 78 место в мире по уровню жизни пенсионеров

3 октября 2013, 09:30ОбществоCorey
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