Россия занимает 78 место в мире по уровню жизни пенсионеров

Рейтинг показал, что лучше всего пожилые люди живут в странах Северной и Западной Европы, Северной Америки, в ряде стран Восточной Азии и Латинской Америки. Но, несмотря на то, что один из главных показателей уровня жизни пожилых людей – финансовое благополучие страны, был выявлен ряд государств с низкими доходами, которые ставят в приоритет решение проблем материального и социального обеспечения пенсионеров. Например, Непал (62 место в области материального обеспечения), ввел базовую пенсию еще 20 лет назад для всех лиц, старше 70 лет без другого пенсионного дохода.

Кроме того, по данным текущего года, за последние 10 лет число пожилых людей старше трудоспособного возраста возросло на 3 млн. А на момент января 2013 года их число возросло более, чем на 660 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю пожилого населения в нашей стране приходится около 13%.

Как заявляет Первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова, число пожилых людей в России растет, поэтому, несмотря на процесс развития, в котором находится наша экономика, в демографическом плане она следует по пути развитых стран. Это позитивная сторона вопроса, так как чем старее население и чем дольше государство сохраняет показатели демографического старения, тем стабильнее жизнь. Вторая сторона медали – позиции в рейтинге, которые не радуют своими данными. Необходимы серьезные реформы не только в области пенсий, но и в социальной сфере вообще: трудоустройство и здравоохранение.