В Нижнем Тагиле вспоминают Романовых. 400-летний юбилей династии (ФОТО)

Тема Российского Императорского дома впервые так широко освещается в залах Нижнетагильского музея-заповедника. На выставке представлены, в большинстве своем, подлинные экспонаты из коллекции музея-заповедника, из фондов Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также из частных коллекций. В основном это предметы, ранее не экспонировавшиеся и неизвестные широкой публике.

Правление Дома Романовых охватывает период от создания и становления одной из самых мощных империй в мировой истории – Российской, до ее распада в 1917 году. С личностью каждого из российских царей связаны крупные события отечественной истории, оставившие глубокий след в сознании и культурном наследии российского общества.

Фотография предоставлена пресс-службой музея-заповедника

Главная задача новой выставки – показать некоторые исторические эпизоды ряда царствований. При этом, в соответствии с традицией музея-заповедника, преимущественно те моменты, которые связаны с Уралом и развитием горнометаллургической промышленности. Это законодательные акты. Среди них такой ценный документ как Соборное уложение Алексея Михайловича, которое юридически оформило закрепощение крестьян, а также указы Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, преимущественно касающиеся развития уральской металлургии и деятельности заводчиков Демидовых.

Характеристика каждого царствования дается также через редкие и ценные издания соответствующего периода. Среди них можно назвать редчайший рукописный фолиант «История Петра Великого» неизвестного автора, журналы периода правления Екатерины II, «Историю создания Александровской колонны» О. Монферрана, многотомное издание «Великая реформа», выпущенное к 50-летию отмены крепостного права, исследование известного историка Великого князя Николая Михайловича Романова «Граф Павел Александрович Строганов», многочисленные книги и брошюры, изданные к 300-летию династии Романовых и др.

Кроме этого посетители увидят различные медали и знаки, живописные и графические портреты царствующих особ.

Фотография предоставлена пресс-службой музея-заповедника