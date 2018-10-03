45-летний житель ЗАТО Свободный обвиняется в незаконной вырубке леса

Объем незаконно вырубленной древесины составил 4,5 кб. м. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Под подозрение попал 45-летний местный житель, который не имеет постоянного места работы.

При задержании мужчина признался, что срубил деревья, чтобы использовать их при строительстве на своем садовом участке.