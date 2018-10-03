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45 тысяч штрафа: пьяный священник из Перми своровал сумку и угнал машину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Priests generic gettyimages 163421318

45 тысяч штрафа: пьяный священник из Перми своровал сумку и угнал машину

Сегодня, 14:00Общество
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