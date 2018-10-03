45 тысяч штрафа: пьяный священник из Перми своровал сумку и угнал машину

Священник Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря в Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл сумку в ТЦ «Семейный» и угнал машину.

В отношении правонарушителя применена мера уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей за кражу и 15 тыс. рублей за угон автомобиля, сообщает Znak.com.