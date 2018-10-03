Бомж из Новоуральска приговорен к 9 годам за убийство камнем спящего товарища
В Новоуральске мужчина без определенного места жительства приговорен к 9 годам за убийство.
29 апреля 2018 года в Новоуральске 46-летний мужчина без определенного места жительства, находясь в автомобильном прицепе, который был приспособлен для временного проживания людей и находился на полигоне твердых бытовых отходов, несколько раз ударил камнем спящего товарища. Пострадавший скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Оказалось, что накануне мужчины поссорились, таким способом подсудимый решил отомстить обидчику.
Личность убийцы была установлена следователями СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции. Подозреваемый в содеянном сознался.
Подсудимый был признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает Следственное управление следственного комитета РФ по Свердловской области.