Бомж из Новоуральска приговорен к 9 годам за убийство камнем спящего товарища

29 апреля 2018 года в Новоуральске 46-летний мужчина без определенного места жительства, находясь в автомобильном прицепе, который был приспособлен для временного проживания людей и находился на полигоне твердых бытовых отходов, несколько раз ударил камнем спящего товарища. Пострадавший скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Оказалось, что накануне мужчины поссорились, таким способом подсудимый решил отомстить обидчику.