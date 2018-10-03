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Чиновники Верхней Салды получат дополнительно 4,5 млн рублей к зарплате
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Pensiya gossluzhashhim za vyslugu let

Чиновники Верхней Салды получат дополнительно 4,5 млн рублей к зарплате

Сегодня, 08:00Общество
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