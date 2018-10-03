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«Диверсия»: жители дома в Нижнем Тагиле стали заложниками перехода из УК в ТСЖ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Диверсия»: жители дома в Нижнем Тагиле стали заложниками перехода из УК в ТСЖ

Сегодня, 16:02ОбществоЮлия Суворова
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