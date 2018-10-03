«Диверсия»: жители дома в Нижнем Тагиле стали заложниками перехода из УК в ТСЖ

В доме на ул. Пихтовая, 10 в Нижнем Тагиле отсутствует отопление по стояку в 6-м подъезде. Председатель ТСЖ Светлана Одеркова сообщила, что отопление в квартирах отсутствует из-за того, что «Управляющая компания Дзержинского района», в чьем ведении ранее находился дом, не передала ей ключи от подвалов дома, а также передала объект в плохом состоянии. Помимо этого, положение осложняют судебные тяжбы между ТСЖ и управляющей компанией.

Нам ни одного ключа не передали от подвалов, там света нет, люди пришли новые. Естественно, ничего там не знают. Мы когда попали, посмотрели, там трубы в таком состоянии, там все разломано, диверсию нам сделали,пояснила Светлана Одеркова.

Редакция обратилась за комментариями по данному вопросу в «Управляющую компанию Дзержинского района», там пояснили, что сложности с передачей ключей от подвалов действительно имели место, но в итоге ключи были переданы представителям ТСЖ.

Признаем, это наша вина, передачу ключей мы задержали. Точнее, там процедура не правильно была соблюдена. Но в итоге ключи мы им передали еще в сентябре,пояснил Геннадий Александрович – представитель УК.

После перехода дома в ТСЖ следить за состоянием труб в подвале теперь должно это ТСЖ, и им самим придется решать вопрос с отсутствием отопления, пояснили редакции в «Управляющей компании Дзержинского района».

Не могу точно сказать, что там сейчас с трубами, в любом случае, этот вопрос теперь в ведении ТСЖ,пояснил мужчина.

Руководительница ТСЖ сказала, что все сложности с домом перешли им от управляющей компании, работой которой они были не довольны:

Мы обращались и в прокуратуру, и в полицию. Нам приходили ответы, что нет состава преступления, у нас эта эпопея уже долго длится.

Вопрос с переходом дома в ТСЖ самой УК кажется неоднозначным. Со слов Геннадия Александровича, не все жильцы довольны новым руководством и желали бы вернуться в «Управляющую компанию Дзержинского района».

У нас еще суды не закончены по вопросам перехода. Но там сложная процедура. Мы даже готовы принять обратно дом. Сейчас у нас все еще идут суды. Не все жители дома довольны ТСЖ,пояснил он.

Интересно, что согласно данным системы «СПАРК» на имя Светланы Одерковой зарегистрировано два «ТСЖ Пихтовая, 10». Одно, зарегистрированное в 2017 году, находится в стадии ликвидации. Второе же зарегистрировано в 2018 году.

Первое ТСЖ, со слов Светланы Одерковой, было признано недействительным по решению суда.

Мы сами виноваты, у нас там проблемы с подписями возникли. Управляющая компания в суд на нас подала. Тогда мы проиграли, но создали новое ТСЖ,рассказала женщина.

Суд по новому ТСЖ жильцы выиграли, однако «Управляющая компания Дзержинского района» подала апелляцию. Жилищная организация требует признать кворум собственников жилья незаконным. Заседание по апелляции состоится 17 октября.

Жильцы, написавшие жалобу на сайт «Городской контроль» об остутствии отопления в квартирах, хотят развить конфликт между ТСЖ и управляющей компанией, считает глава ТСЖ.

Это диверсия, то, что делают эти жильцы, они просто хотят лбами столкнуть. И на улице сейчас не -25 градусов,отметила Светлана.