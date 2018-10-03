Экс-замглавы ГУ МВД Свердловской области Владимир Романюк задержан в Москве

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Бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Романюк задержан в Москве по подозрению в «крышевании игорного бизнеса».
Сюжеты: Екатеринбург
3 октября в Екатеринбурге в здании УМВД РФ и дома у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу майора Эдуарда Воронина сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области и специалисты четвертого следственного управления СКР провели обыски.
Znak.com связывает это, ссылаясь на свой источник, с задержанием в Москве экс-замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Романюка, пояснив, что генерал подозревается «в причастности к крышеванию игорного бизнеса».
Ранее Владимир Романюк с 1992 до 2011 года служил в московской полиции, затем до 2017 года работал в правоохранительных органах на Урале, а потом ушел в отставку и вернулся в Москву.
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