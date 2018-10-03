Экс-замглавы ГУ МВД Свердловской области Владимир Романюк задержан в Москве

3 октября в Екатеринбурге в здании УМВД РФ и дома у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу майора Эдуарда Воронина сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области и специалисты четвертого следственного управления СКР провели обыски.

Znak.com связывает это, ссылаясь на свой источник, с задержанием в Москве экс-замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Романюка, пояснив, что генерал подозревается «в причастности к крышеванию игорного бизнеса».