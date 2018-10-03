Гендиректор предприятия в Екатеринбурге сокрыл от налоговой инспекции 4 млн рублей

В Екатеринбурге генеральный директор коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере антикоррозийной обработки металлов, игнорировал выплату налоговой задолженности в размере нескольких миллионов рублей.

Руководитель организации, чтобы не рассчитываться с бюджетом, умышленно сокрыл 4 млн рублей дохода предприятия.