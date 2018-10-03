Гендиректор предприятия в Екатеринбурге сокрыл от налоговой инспекции 4 млн рублей
Сегодня, 19:00Общество
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Генеральный директор коммерческого предприятия в Екатеринбурге выплатит 200 тыс. рублей за налоговое преступление.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге генеральный директор коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере антикоррозийной обработки металлов, игнорировал выплату налоговой задолженности в размере нескольких миллионов рублей.
Руководитель организации, чтобы не рассчитываться с бюджетом, умышленно сокрыл 4 млн рублей дохода предприятия.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Приговором суда ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
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