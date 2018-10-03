Кушнарев с ЕВРАЗ НТМК заработал за 2017 год на 40,5 квартир в Екатеринбурге

Самый высокий доход, по информации из декларации, имеет депутат городской думы Екатеринбурга Владимир Смирнов. Он получил за 2017 год 114,2 млн рублей. За эти деньги можно приобрести 42 однокомнатные квартиры в столице Урала по средней цене 2,7 млн рублей.

Депутат регионального парламента управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев с доходом в 109,5 млн рублей может себе позволить 40,5 однокомнатных квартир.

Депутат законодательного собрания Людмила Бабушкина заработала за 2017 год только на одну трехкомнатную квартиру.