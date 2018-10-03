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Кушнарев с ЕВРАЗ НТМК заработал за 2017 год на 40,5 квартир в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кушнарев с ЕВРАЗ НТМК заработал за 2017 год на 40,5 квартир в Екатеринбурге

Сегодня, 16:30Общество
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