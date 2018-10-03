Кушнарев с ЕВРАЗ НТМК заработал за 2017 год на 40,5 квартир в Екатеринбурге

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Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК за 2017 год заработал 109,5 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Самый высокий доход, по информации из декларации, имеет депутат городской думы Екатеринбурга Владимир Смирнов. Он получил за 2017 год 114,2 млн рублей. За эти деньги можно приобрести 42 однокомнатные квартиры в столице Урала по средней цене 2,7 млн рублей.
Депутат регионального парламента управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев с доходом в 109,5 млн рублей может себе позволить 40,5 однокомнатных квартир.
Депутат законодательного собрания Людмила Бабушкина заработала за 2017 год только на одну трехкомнатную квартиру.
Экс-заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов в 2017 году зарегистрировал доход эквивалентный стоимости 14 однокомнатных квартир в Екатеринбурге. Его жена заработала столько же, сообщает Znak.com.
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