Ливинский: «Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский и генеральный директор компании Франческо Стараче на полях РЭН обсудили варианты совместной работы в области цифровизации электросетевого комплекса РФ.
Как сообщает издание «Новые известия», лидеры двух самых крупных в мире энергоорганизаций заявили, что находятся на стадии активной реализации проекта по разработке интеллектуального кластера цифровых технологий на территории Псковской области.
В рамках проекта будет установлен программно-аппаратный комплекс, в который войдут управляемые элементы сети, «умные» системы учета электричества с дистанционным сбором данных, а также современная комплексная система по управлению всеми необходимыми элементами.
Система создана с целью повышения эффективности работы по транспортировке электроэнергии, уменьшения затрат на приобретение потерь, организацию контроля потребления электричества, а также уменьшение операционных и инвестиционных затрат компании.
В результате от внедрения современных технологий появится не только экономический эффект, но также образуется база для развития бизнес-процессов в электросетевой сфере России.