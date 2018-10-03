Ливинский: «Россети» и ENEL построят цифровые сети в Псковской области

Как сообщает издание «Новые известия», лидеры двух самых крупных в мире энергоорганизаций заявили, что находятся на стадии активной реализации проекта по разработке интеллектуального кластера цифровых технологий на территории Псковской области.

В рамках проекта будет установлен программно-аппаратный комплекс, в который войдут управляемые элементы сети, «умные» системы учета электричества с дистанционным сбором данных, а также современная комплексная система по управлению всеми необходимыми элементами.

Система создана с целью повышения эффективности работы по транспортировке электроэнергии, уменьшения затрат на приобретение потерь, организацию контроля потребления электричества, а также уменьшение операционных и инвестиционных затрат компании.