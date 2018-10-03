Мотоциклист из Сухого Лога получил 3 года за смертельное ДТП с пенсионеркой

Мотоциклист из Сухого Лога приговорен к трем годам лишения свободы за то, что насмерть сбил пожилую женщину.
5 июля 2018 года житель Сухого Лога, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в дорогу на технически неисправном мотоцикле. Мужчина превысил скорость и выехал на обочину автодороги, где сбил пожилую женщину. После наезда мотоциклист скрылся с места происшествия.
Женщина-пешеход 1941 года рождения скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу от полученных многочисленных повреждений.
Подсудимый уже привлекался в 2016 году к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.
Суд признал жителя Сухого Лога виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, подсудимый не сможет управлять транспортными средствами в течение 2 лет 10 месяцев, информируют пресс-служба прокуратуры Свердловской области.