Мотоциклист из Сухого Лога получил 3 года за смертельное ДТП с пенсионеркой

5 июля 2018 года житель Сухого Лога, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в дорогу на технически неисправном мотоцикле. Мужчина превысил скорость и выехал на обочину автодороги, где сбил пожилую женщину. После наезда мотоциклист скрылся с места происшествия.

Женщина-пешеход 1941 года рождения скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу от полученных многочисленных повреждений.

Подсудимый уже привлекался в 2016 году к уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.