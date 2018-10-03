Подполковник из Екатеринбурга получил два года за приватизацию квартиры
Сегодня, 22:00ОбществоФото: Znak.com
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Военнослужащий из Екатеринбурга приговорен к 2 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за мошенничество при приватизации квартиры.
Сюжеты: Екатеринбург
Подполковник из Екатеринбурга получил от государства двухкомнатную квартиру площадью 47,5 квадратных метров в Вольске Саратовской области. Его жена и дочь приватизировали данную жилплощадь.
В 2008 году военная комиссия предоставила подполковнику и его семье для проживания двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге общей площадью 58,8 квадратных метров.
Офицер скрыл факт владения квартирой в Саратовской области. В 2009 году он заключил договор с командиром воинской части о передаче жилплощади в его собственность.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал подполковника виновным в мошенничестве и приговорил его к 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс. рублей, информирует Znak.com.
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