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Подполковник из Екатеринбурга получил два года за приватизацию квартиры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подполковник из Екатеринбурга получил два года за приватизацию квартиры

Сегодня, 22:00ОбществоФото: Znak.com
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