Подполковник из Екатеринбурга получил два года за приватизацию квартиры

Подполковник из Екатеринбурга получил от государства двухкомнатную квартиру площадью 47,5 квадратных метров в Вольске Саратовской области. Его жена и дочь приватизировали данную жилплощадь.

В 2008 году военная комиссия предоставила подполковнику и его семье для проживания двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге общей площадью 58,8 квадратных метров.

Офицер скрыл факт владения квартирой в Саратовской области. В 2009 году он заключил договор с командиром воинской части о передаче жилплощади в его собственность.