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Работа мэрии Екатеринбурга по вывозу ТКО будет проверена Роспотребнадзором
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работа мэрии Екатеринбурга по вывозу ТКО будет проверена Роспотребнадзором

Сегодня, 20:30Общество
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