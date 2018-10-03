Работа мэрии Екатеринбурга по вывозу ТКО будет проверена Роспотребнадзором

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Роспотребнадзор Свердловской области организовал проверку администрации Екатеринбурга по факту неудовлетворительной ситуации с вывозом ТКО из частного сектора.
Сюжеты: Екатеринбург
По причине неудовлетворительной ситуации по вывозу твердых коммунальных отходов с территории частного сектора в Екатеринбурге Роспотребнадзор Свердловской области совместно с прокуратурой организовали проверку в отношении администрации города.
Также будет усилен мониторинг инфекционной заболеваемости населения.
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила замглавы администрации Евгению Архипову предостережение о недопустимости нарушения закона при организации работы по обращению с ТКО. Аналогичное предупреждение получил директор МУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев, информирует E1.ru.
Ранее жителям частного сектора было предложено осуществлять вывоз мусора за собственный счет.
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