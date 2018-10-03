Рецидивист из Североуральска приговорен к 4,5 года за торговлю наркотиками

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Североуральске местный житель приговорен к 4,5 годам лишения свободы за торговлю наркотиками.
13 февраля ранее судимый 30-летний житель Североуральска в вечернее время находился в своей квартире на улице Ватутина, 23, когда к нему пришла женщина и попросила продать ей наркотики для мужа. Подсудимый продал ей наркотические вещества массой 0,05 гр, после чего женщина обратилась в полицию.
Североуральский городской суд признал 30-летнего мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228.1, и приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей