Рецидивист из Североуральска приговорен к 4,5 года за торговлю наркотиками

13 февраля ранее судимый 30-летний житель Североуральска в вечернее время находился в своей квартире на улице Ватутина, 23, когда к нему пришла женщина и попросила продать ей наркотики для мужа. Подсудимый продал ей наркотические вещества массой 0,05 гр, после чего женщина обратилась в полицию.