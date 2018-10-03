Служба заказчика в Нижнем Тагиле задерживает оплату 1,9 миллионов на содержание собак

Предметом контракта является оказание услуг по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак.

Все работы, входящие в муниципальные контракты, как уверяет управляющая фондом Диана Гордеева, выполнялись в полном объеме и в установленный срок.

В частности, судя по документам, за период с 21 мая по 20 июня сотрудники фонда отловили 713 безнадзорных собак. Некоторые из них были переданы новым владельцам, другие поступили на содержание, которое по контракту оплачивается только в течение полугода. При этом по медицинским показаниям собака может подлежать эвтаназии, в частности, если она больна, слаба или агрессивна.

Содержание собаки включало кормление, медицинские мероприятия, а также поддержание чистоты помещений и инвентаря. В течение полугода, по словам Дианы Гордеевой, эти расходы не оплачивались заказчиком, поэтому по сей день сотрудникам фонда приходится тратить средства фонда, поступающие от благотворителей.

В итоге задержка по оплате стала причиной глобальных для предприятия трудностей. В частности, под вопросом предстоящий отопительный сезон, оплата услуг ЖКХ и элементарные расходы на бензин.

Мы в окопах с тагильской службой заказчика, у нас нет ни с одним городом такого конфликта. Мы в отчаянии, нам идут счета, мы не подключены к отоплению, подключимся, видимо, когда ноги будут отпадать. Денег даже нет на бензин, т.к. служба заказчика нам не платит, собираем по карманам, сетует Диана Гордеева.

БФ «Добрые руки» работает не только с Нижним Тагилом. Так, фонд заключал контракты с администрациями Невьянского городского округа и Камышловского муниципального района, с МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа», а также с МКУ «Дирекция единого заказчика» в Алапаевске.

По словам Дианы Гордеевой, ни с одним заказчиком у них не возникало проблем с оплатой, какие возникают с муниципальным казённым учреждением Нижнего Тагила.

Нет возможности приобретать достаточное количество корма для животных, содержащихся в БФ «Добрые руки».

Мы выживаем, как можем. У нас действует программа льготной стерилизации. Я сегодня стерилизовала кошку, на эту тысячу рублей я купила голов, чтобы накормить животных, поделилась директор БФ «Добрый руки» с TagilCity.ru.

Представитель фонда уверена, что МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» по каким-то причинам тянет время, чтобы не платить. Регулярные мотивированные отказы составляются куратором подрядчика – Анной Бубновой.

Мои документы подвергаются тщательной обработке и проверке. Конечно, так и должно быть, но если написано «окрас рыже-белый» вместо «бело-рыжего», то нам выносят мотивированный отказ, привела пример Диана.

Диана Гордеева не исключает, что она может допускать ошибки при заполнении документов, но она уверена, что это не должно быть причиной не платить подрядчику.

Бывают ошибки по документам, бывает я поторопилась, но почему-то с другими городами мы работаем и нигде никто нам ни разу не выписал мотивированный отказ от оплаты, только Тагил, отметила Диана Гордеева.