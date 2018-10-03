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Служба заказчика в Нижнем Тагиле задерживает оплату 1,9 миллионов на содержание собак
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Служба заказчика в Нижнем Тагиле задерживает оплату 1,9 миллионов на содержание собак

Сегодня, 10:46Общество
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