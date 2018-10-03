Совфед одобрил уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров

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Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.
Совет Федерации на заседании одобрил дополнение Уголовного кодекса РФ статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Санкции за данную статью предусматривают штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период до 18 месяцев либо обязательных работ на срок до 360 часов
В примечании к статье приведено определение предпенсионного возраста – «возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».
Дела по данной статье будет расследовать Следственный комитет РФ, информирует ИА России Тасс.
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